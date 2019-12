Sterrenrestaurant De Rozario verhuist naar de Markt in Helmond

Sinds De Rozario eind 2018 een Michelinster ontving, is het hard gegaan met de klandizie aan de Steenweg. „Ruimtegebrek is de belangrijkste reden om te verhuizen”, vertelt de Helmonder. „Op de nieuwe plek krijgen we een terras, een aparte ruimte voor aperitieven en vooral een keuken die drie keer zo groot is. We staan straks niet met drie maar zes man in de keuken.”