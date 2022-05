Steward-baas eerst gehuldigd, daarna geraakt door vuurpijl van eigen supporters

met video Medewerk­ster machinebe­drijf belandt onder assemblage­tool en raakt zwaarge­wond in Helmond

HELMOND - Een medewerkster van machinebouwer AAE in Helmond is maandagmiddag onder een hulpmiddel om grote onderdelen te verplaatsen terechtgekomen. Daarbij is ze zwaargewond geraakt. De vrouw is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. ,,Ze is op dit moment stabiel en krijgt de nodige medische behandeling", meldt een woordvoerster van AAE dinsdag.

