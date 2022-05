Stijn Smeulders wil weten hoe Helmonders denken over de toekomst van Brabant: ‘Ik ben benieuwd waar zij geld aan zouden uitgeven’

HELMOND - Gedeputeerde Stijn Smeulders ging op zondagmiddag in zijn eigen Helmond in gesprek met inwoners over de toekomst van Brabant. ,,Dus je vindt dat meer kinderen zouden moeten kunnen paardrijden?”

Als bestuurder van de provincie Noord-Brabant opereert Stijn Smeulders vooral vanuit Den Bosch, maar nu speelt hij weer eens een thuiswedstrijd op de Markt in Helmond. De PvdA-politicus heeft goede zin én goed nieuws voor alle Helmonders, die vandaag een praatje komen maken. Jaarlijks geeft de provincie dertig miljoen euro uit aan cultuur, sport, vrije tijd en erfgoed. ,,We maken nu nieuwe plannen voor de periode tot 2030. Ik ben benieuwd waar zij het geld aan zouden uitgeven.”

Puffen op een terras

De provincie is op toer, in eigen provincie. De afgelopen twee weken deed een team van enquêteurs meerdere steden en dorpen in Brabant aan. ,,Wat we tot nu toe hebben gehoord, is dat mensen het heel belangrijk vinden dat er hoe dan ook wordt geïnvesteerd in levendigheid, ook al gaan ze zelf niet altijd naar evenementen of het museum”, zegt Smeulders.

Levendigheid, daar lijkt het op een zonovergoten Moederdag nou nét aan te schorten in het stadshart van Helmond. Mensen puffen uit op een terras, hangen in het park of zitten in de eigen achtertuin. Een familie uit Overasselt bezoekt Helmond voor het eerst, ze zijn naar het Home Computer Museum geweest. Ze worden aangeklampt door een ondervraagster. ,,Of we hier nog even blijven plakken? Nou, eigenlijk niet. Er is hier verder niet zoveel te doen nu, het is erg rustig in de stad”, zegt de moeder.

Scootmobiel

Smeulders interviewt even verderop een jonge vrouw die van paardensport houdt, haar antwoorden noteert hij op een kaart. ,,We hebben natuurlijk Indoor Brabant, maar jij vindt dat er ook meer aandacht voor breedtesport moet zijn? Minder individualistisch dus, oké.” Een andere man, in een scootmobiel, heeft niet echt een mening over het cultuuraanbod. Hij vindt dat er wel wat meer naar elkaar omgekeken mag worden. Ook dat wordt genoteerd.

,,Het is aan ons de taak om al die verhalen aan te horen en op te tekenen”, zegt Smeulders. ,,Aan het einde van dit jaar moet er een plan liggen voor de toekomst, subsidies aan de cultuur- en sportwereld worden dan in '24 en '25 verstrekt. Wat de komende jaren heel belangrijk gaat zijn is dat organisaties gaan nadenken over wat zij zelf kunnen bijdragen aan de maatschappij. We hebben grote opgaves, bijvoorbeeld als het gaat om tweedeling en de energietransitie. Als het gaat om oplossingen, moet daar ook vanuit andere sectoren een bijdrage aan worden geleverd.”