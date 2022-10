Straaljager F-35 vliegt maandag niet boven Helmond en De Peel

met video Fietser (17) gewond aangetrof­fen in Helmond, bestuurder (27) meldt zich dag later bij politie

HELMOND - Een 17-jarige fietser is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt na een mogelijke aanrijding aan de Europaweg in Helmond. De automobilist (27) uit Deurne heeft zich zondagmiddag bij de politie gemeld.

