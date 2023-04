Sugarhill Gang met Master Gee viert gouden jubileum hiphop met optreden in Cacaofabriek

HELMOND – Het bekende Amerikaanse hiphoptrio The Sugarhill Gang komt in september exclusief naar Helmond voor een optreden tijdens Urban Matterz. Origineel bandlid Master Gee schuift tevens aan bij een barbecue met collega’s en vertelt over de branche.

Hiphop bestaat dit jaar vijftig jaar en organisator Hans van den Berkmortel van Urban Matterz wil dat groots vieren. Hij heeft nu de kans aangegrepen om het Amerikaanse trio naar Helmond te halen, maar daar was wel extra geld voor nodig.

In hiphopliefhebber en directeur Jeroen Driessen van de gelijknamige groep vindt hij uiteindelijk de benodigde sponsor. The Sugarhill Gang komt van vrijdag 22 tot en met 24 september naar Helmond en verblijft in hotel Fitland.

Commercieel succes

Van de drie originele bandleden staat alleen Master Gee (de 61-jarige Guy Anthony O’Brien) nog op het podium. Oprichter Big Bank Hank overleed in 2014, Wonder Mike treedt niet meer op. Het trio werd het meest bekend van Rapper’s Delight, de eerste rapsingle die in 1980 een commercieel succes werd.

Quote Het wordt wel steeds moeilijker om de originele artiesten naar hier te krijgen, want heel wat mensen zijn ons al ontvallen Hans van den Berkmortel, organisator Urban Matterz

Gee is op de vrijdagavond van het festival te gast bij Van den Berkmortel thuis. Dan is er zoals ieder jaar gebruikelijk een barbecue met alle optredende artiesten tijdens Urban Matterz. Een dag later is het optreden in de popzaal en op zondag schuift Gee nog aan tijdens een forum over de hiphopscene. Dat wordt geleid door Willem Brouwer en Wim Maasakker.

Sateetje prikken met hiphoplegendes

Kaartjes voor het concert op zaterdag kosten in de voorverkoop (die vrijdag om 16.00 uur begint) via de site van de Cacaofabriek 45 euro. Na 1 mei kost een ticket 50 euro. Een van de vroege kaartkopers wordt geloot en mag ook op vrijdagavond een sateetje prikken met de hiphoplegendes.

De komende tijd maakt Van den Berkmortel nog meer namen bekend van optredende artiesten. ,,Er komt heel wat hiphopgeweld naar Helmond. Het wordt wel steeds moeilijker om de originele artiesten naar hier te krijgen, want heel wat mensen zijn ons al ontvallen. Dat komt door de slechte omstandigheden waarin veel artiesten hebben geleefd.”

In de dagen voor het festival is er in de lichtstraat van de Cacaofabriek nog een foto-expositie te bezoeken over hiphoplegendes.