Supermarkt moet de nieuwe publiekstrekker van het Helmondse centrum worden

update Drie bomen gekapt in Eindhovens Wasven, nog voordat de rechter zich kon buigen over een kort geding

EINDHOVEN - Nog voordat de rechtbank zich kon buigen over een kort geding zijn dinsdagochtend drie bomen gekapt in het Eindhovense groendomein Wasven. Een verzoek dat tegenstanders maandagavond laat indienden, werd bij de rechtbank in Den Bosch te laat opgemerkt.