Symbolisch dankjewel van 150-jarige klokkengieterij Eijsbouts aan Astense gemeenschap

Spektakel op het kanaal in Helmond; het Drakenboot­fes­ti­val is terug van weggeweest

HELMOND - Collega’s, buren, vriendengroepen en clubleden hebben twee jaar de tijd gehad om nieuwe tactieken te bedenken en de peddelspieren te trainen. Na een lange coronastilte is de strijd op het kanaal in Helmond zaterdag weer losgebarsten. Het Drakenbootfestival is in volle gang.

4 juni