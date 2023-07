Talentvolle jeugd laat zien wat ze kan in Annatheater

Buurt Bleeks­traat schrikt van 11 meter hoogbouw in nieuwbouw­plan met honderdder­tig woningen

EINDHOVEN - Bewoners van de Oude Haven in Eindhoven zijn flink geschrokken van het bouwplan voor honderddertig appartementen in hun buurtje in de binnenstad. Ze vinden het plan met hoogbouw tot 11 verdiepingen veel te massaal voor de hoek Vestdijk, Bleekstraat en Kleine Bleekstraat.