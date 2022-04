‘Te koop kasteel, zeer geschikt als bouwgrond’: nieuwe weetjes in nieuw boek over kasteel Helmond

Jan de Wit van El Blanco gaat tuinmeu­bels verkopen: ‘Vuurwerk stopt een keer’

HELMOND - El Blanco draaide jarenlang in december overuren met de verkoop van vuurwerk. Op het hoogtepunt had eigenaar Jan de Wit vijftien zaken. Maar in de hoofdvestiging in Helmond gaat hij nu tuinmeubels verkopen. ,,Ik zie in dat het vuurwerk een keer gaat stoppen.”

20 april