Teleurstelling én blijdschap: een klein stukje regenboog mag blijven staan op Helmondse gevel

Man (43) opgepakt voor straatroof op ouder echtpaar in Helmond

HELMOND - Een 43-jarige man uit Helmond is donderdag in Tilburg aangehouden als verdachte van een straatroof in zijn woonplaats vorige maand. Bij de beroving op het Groenewoud op 8 juli, werd een tas van een vrouw gestolen en raakte een 78-jarige man lichtgewond.

5 augustus