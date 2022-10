Tennissers blij met uitbreiding park in Warande, ook met padelbanen; buurt wil ‘niet hele dag pok, pok’

Ook op de Helmondse markt is de inflatie voelbaar: meer kibbeling en loempia’s, minder goud en sieraden

HELMOND - De inflatie in Nederland is naar recordhoogte gestegen: 17,1 procent. Om te horen hoe mensen standhouden in moeilijke tijden, ging het ED de Helmondse weekmarkt op. ,,Meestal gaan we uit eten, nu wordt het kibbeling.”

1 oktober