Terreurverdachte Hayat S. ontkent dat ze naar Syrië wilde

Terreurverdachte Hayat S. uit Helmond ontkent dat ze naar Syrië wilde gaan om daar deel te nemen aan de gewapende strijd van IS. Dat deed ze vanochtend in de rechtbank in Den Bosch.

In een schrift dat werd aangetroffen in haar flat nadat ze in 2016 was vertrokken naar Turkije, schreef ze over de jihad. ,,Ik ben me ervan bewust dat iedereen dat associeert met aanslagen, onthoofdingen en andere enge dingen. Maar ik bedoel met jihad de persoonlijke strijd die ik aanging met mijn ego, de onderwerping aan Allah." Daaruit maakte de politie op dat ze mee wilde doen aan de strijd - de jihad - van IS.

Van kinds af aan

Hayat S. (35) zit er ontspannen bij. Ze maakt af en toe aantekeningen en reageert soms kritisch op vragen van de rechter. Ze zegt dat ze van kinds af aan activistisch is geweest en nu haar activisme op een verkeerde manie heeft ingezet door richting de Syrische grens te gaan. ,,Dat zou ik nu anders doen."

Hayat vertelt dat ze een keer bij de Turks-Syrische grens is geweest. Ze kwam met haar Nederlandse paspoort Syrië niet in, dus keerde ze naar eigen zeggen om en liet ze het er er bij zitten. Op de vraag van de rechter of ze de grens met Syrië was overgestoken als dat had gekund, zegt ze: ,,Misschien wel, richting een vluchtelingenkamp. Maar ik zou me eerst georiënteerd hebben op mijn veiligheid. Ik was vrij onbezonnen vertrokken uit Nederland."

De officier van justitie maakte bekend dat op het navigatiesysteem van Hayat geen informatie is aangetroffen waaruit blijkt dat ze in Syrië is geweest.

Nederlands paspoort

Hayat S. (35) wordt ervan verdacht dat ze naar Syrië wilde om zich daar aan te sluiten bij de terroristen van Islamitische Staat (IS). Op 21 december 2016 werd Hayat S. in Bulgarije opgepakt bij de grens met Turkije. Op haar blog schrijft ze dat ze in Turkije heeft gereisd en daar drie maanden in de stad Gaziantep heeft gewoond. Op de terugreis naar Nederland werd ze aan de grens met Turkije in Bulgarije gearresteerd op aangeven van Interpol. Ze verbleef drie weken in de gevangenis. In Nederland zat ze enkele maanden op de terroristenafdeling van de extra beveiligde gevangenis in Vught.

Sinds augustus 2017 is Hayat S. op vrije voeten, met een verplichte enkelband. Een andere voorwaarde voor haar vrijlating was dat ze zich laat begeleiden door een islamitische theoloog. Ook mocht ze geen contact hebben met mensen die op de nationale terroristenlijst staan en mocht ze niet bij luchthavens en binnen twee kilometer van de Nederlandse grens komen.

Navigatiesysteem

De zaak tegen S. zou in maart dit jaar al voor de rechtbank komen, maar werd uitgesteld nadat het navigatiesysteem was gevonden waarmee ze haar reis door Turkije had gemaakt. Dat is onderzocht om te achterhalen of ze mogelijk toch in Syrië is geweest.