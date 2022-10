Tess zet met weinig geld elke dag een gezonde maaltijd op tafel; de Kook 5(7)00 moet anderen inspireren hetzelfde te doen

KORT NIEUWS Drie avonden lachen met kletstoer­nooi De Goeie To(o)n in Helmond

HELMOND - Veertien kletsers stappen dit jaar in de ton op het kletstoernooi De Goeie To(o)n. De voorronden zijn op 14 en 21 oktober in de zaal van harmonie Phileutonia aan de Kanaaldijk NW 27b in Helmond. De finale is op de 28ste.

5 oktober