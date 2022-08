Testpassagiers gezocht voor zelfrijdend busje op Automotive Campus in Helmond

Dit jaar gebeurt er wéér niks bij Oostende in Helmond, maar die 200 nieuwe woningen ‘komen er echt’

HELMOND - Honderden woningzoekenden toonden in 2017 interesse in een nieuw huis aan het Oostende in Helmond. Er is nog steeds geen steen gemetseld. Maar heus, ze komen er echt, beloven Woonbedrijf en Stam + De Koning.

26 juli