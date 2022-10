Tieners (14 en 15) opgepakt na gewelddadige overval met mes op man (71) in Helmond

Bewoners van Brouwhuis blij met veelbelo­ven­de plannen voor het wijkpark

HELMOND - Na een lange periode van onduidelijkheid, gesteggel over voldoende budget en bewoners die zich niet gehoord voelden was de stemming in Brouwhuis donderdag opperbest. De gemeente liet tijdens een bijeenkomst – in het wijkpark zelf – zien wat de plannen zijn en die zijn veelbelovend.

20 oktober