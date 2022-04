Tourwinnaar Jan Janssen opent fietsenzaak in Helmond, wie was er bij?

Deze foto stamt uit maart 1976. Jan Janssen - in 1968 winnaar van de Tour de France - was toen vier jaar wielrenner af. Hij had een eigen fietsenfabriek. Mogelijk werden er in deze Helmondse zaak Jan Janssen-fietsen verkocht.

Wie was bij deze opening. Op de tweede foto is te zien dat het druk op straat was. Om welke winkel gaat het? En wie is de man naast Jan Janssen? Laat het ons weten.

Jozef van den Broek

Lenie Bouten was in 1968 de Kersenkoningin in Mierlo

Een mevrouw met een kroontje die gefeliciteerd wordt tijdens het Kersenoogstfeest in Mierlo. Het is Lenie Bouten, meldt Toon Romonesco na de oproep van vorige keer. Bouten was in 1968 de Kersenkoningin. ‘Met de naam Mireine.’

In eerste instantie kreeg Ria Swinkels die titel. ‘Zij was de eerst gekozene in 1968, maar werd dusdanig ziek dat er een vervangster gekozen moest worden. Lenie Bouten nam de taak over. De prins naast haar op de foto is Wim van de Vleuten.’

Rivaliteit

Eén keer eerder waren er twee koninginnen, tijdens de eerste editie in 1948. Maar toen tegelijk. Dat kwam door de rivaliteit tussen de kerkdorpen Mierlo en Mierlo-Hout. Daarom werden twee dames benoemd, Mia Lammers en An van Dijk. Later wisselden de kerkdorpen elkaar af, niet altijd in een vast ritme.

Quote Mijn huidige man was toen mijn prins. We hadden al verkering. Charma van Hoof, Kersenkoningin in 1967

Jozef van den Broek was jarenlang de ‘hoffotograaf’ van het Kersenoogstfeest, weet Charma van Hoof. Zij mocht zich in 1967, een jaar voor Lenie Bouten, Kersenkoningin noemen. Toen nog onder haar meisjesnaam Simons. ,,Mijn huidige man, Dick van Hoof, was toen mijn prins. We hadden al verkering.”

Cocktail Trio

Drie dagen lang stond ze in het middelpunt van de belangstelling. ,,Weken van tevoren bereidde ik al mijn speech voor. Er was een optocht met grote praalwagens. Na de optocht werd ik onthaald door de burgemeester. Bekende artiesten kwamen in die jaren naar Mierlo, zoals het Cocktail Trio en Sandra Reemer met haar broer Frank.”

Ze was door haar buurvrouw overgehaald om zich op te geven. ,,Ik was net 18 jaar, hoefde niet zo nodig. Stond ook niet graag op de voorgrond. Uit verschillende kandidaten werd ik door de raad van elf gekozen. Het was achteraf wel heel leuk.” Charma (nu 73) liep later voor haar werkgever Vlisco nog modeshows op beurzen in Duitsland.

Mini-Kersenkoningin

Het Kersenoogstfeest werd gehouden in juli. In 1971 was voorlopig de laatste keer. Tot er in 2015 een herstart kwam. Tijdens de kindervakantieweek in 1975 werd er een editie voor de jeugd gehouden, reageert Danielle Louwers. ‘Ik mocht toen de Mini-Kersenkoningin zijn. En mijn nicht Petra van den Vossenberg was de Kersenkoningin in 1961.’