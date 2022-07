Treinverkeer tussen Helmond en Deurne weer hervat na urenlange verstoring

Jongeren in Eindhoven en Helmond zijn echt aan zet, helpen elkaar en ouderen: ‘Ze zien meteen resultaat’

EINDHOVEN/HELMOND - Energie hebben ze zat maar ze willen ook actie, zelf aan de knoppen draaien. Onder het motto We Are In Charge doen zo'n 650 jongeren in en rond Eindhoven en Helmond dat. En niet voor zichzelf alleen.

30 juni