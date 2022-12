Triana (15) doet examen Spaans op een andere school in Helmond

HELMOND - Het Jan van Brabant College en het Dr. Knippenbergcollege vissen in dezelfde vijver, maar schuwen de samenwerking niet. Triana Solis Carrasco (15) is leerling van de ene school, maar doet eindexamen Spaans op de andere.

Dat Triana Solis Carrasco een Spaanse achtergrond heeft, is met een naam die swingt als een tango geen verrassing. De vwo4-leerling van het Jan van Brabant College is geboren en getogen in Helmond, maar heeft de Nederlandse en Spaanse nationaliteit. Thuis klinken beide talen. „Met mijn zusje van 12 spreek ik Nederlands, met mijn ouders vooral Spaans.”

Triana is goed in talen. Dat het Jan van Brabant College als enige school in Helmond tweetalig onderwijs aanbiedt (een deel van de lessen is volledig in het Engels), was voor haar reden om voor deze school te kiezen. Maar de school heeft geen licentie voor Spaans en in dat vak wil Triana graag vervroegd eindexamen doen.

Concullega’s

De Helmondse volgt via het consulaat buitenschools lessen Spaanse taal en cultuur, elke week anderhalf uur in de Westwijzer. Een diploma daarvan heeft echter geen waarde bij Nederlandse vervolgopleidingen.

Voor een eindexamen dat hier wel telt, kan Triana nu terecht bij ‘de Knip’, waar Spaans in het lespakket wordt aangeboden. „We zijn blij dat het Dr. Knippenbergcollege dit mogelijk maakt”, zegt adjunct-directeur Ger Jan Onrust van het Jan van Brabant College. „We zijn concullega's: we weten elkaar te vinden als we daarmee een leerling vooruit kunnen helpen.”

Omdat Triana voor tweetalig onderwijs op zijn school zit, vindt Onrust deze constructie legitiem. „Als een leerling voor eentalig onderwijs kiest en examen Spaans wil doen, ligt de keuze voor de hand dat die zich aanmeldt op het Dr. Knippenbergcollege.”

Eindexamen doen op een andere school heeft wel wat voeten in de aarde. In een officieel document, dat getekend wordt door beide directeuren, is vastgelegd welke school wat doet.

Klein extra traject

„De roosters moeten worden afgestemd, zodat Triana beschikbaar is als het schoolexamen wordt afgenomen”, zegt Eva Losa Franco, docent Spaans op het Knippenbergcollege. „En ze heeft een instaptoets gemaakt om haar niveau vast te stellen. Ze moet bijvoorbeeld weten om welke werkwoordsvorm in een opdracht gevraagd wordt. Daar is een klein extra traject voor opgezet, waarvoor ze soms op vrijdagmiddag naar ons toe kwam. Ze is een makkelijke leerling.”

Examen doen op een vreemde school met onbekende leerlingen was best spannend, vertelt Triana. Maar het eerste van de drie schoolexamens - schrijfvaardigheid - heeft ze twee weken geleden met het cijfer 9,4 uitstekend doorstaan.