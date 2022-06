Tussen de buien door was het goed toeven op de Boeremèrt

Nat van het peddelen, zweet of de regen; twee dagen Drakenboot­fes­ti­val in Helmond ondanks code geel ‘geslaagd’

HELMOND - Zaterdag was het zoeken naar schaduw en zonnebrandcrème, zondag naar poncho’s of een plek om te schuilen. Voor het Drakenbootfestival in Helmond was zaterdag een schitterende dag. En ondanks de regen was de zondag dat ook. De noodscenario’s konden in de kast blijven.

