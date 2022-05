Twaalf deelnemers ontvangen certificaat Stadsleerbedrijf Helmond

Kristie Raaijma­kers uit Helmond schrijft romanti­sche debuutro­man en maakt droom waar: ‘Ik had dit niet meer verwacht’

HELMOND - Voor journalist Kristie Raaijmakers (32) uit Helmond is een droom uitgekomen. Het eerste deel van een vierdelige boekenreeks is deze week verschenen. Haar specialisme? Feelgood-verhalen. ,,Daar doen mensen soms wat lacherig over, maar het is een populair genre.”

