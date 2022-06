Twee jubilea bij D.W.Z waarvan een met een jubilaris die van klussen houdt; wie herkent iemand op deze foto’s?

Verwarde naakte Helmondse brandstich­ter kreeg eerder cel voor dodelijke ruzie met zijn vader

DEN BOSCH - De Helmonder die in februari zijn flat aan de Spoorstraat in brand zou hebben gestoken en daar naakt weer naar binnen rende, is geen onbekende voor justitie. Hij kreeg in 2019 een jaar cel omdat hij verantwoordelijk was voor de dood van zijn vader.

7 juni