Twee kinderen in de klas met kanker: Helmondse school en ouders halen in één dag 20.000 euro op

Miners of Muzo: al 40 jaar de kick van samen in een busje stappen en in een zaaltje uit je bol gaan

TILBURG/HELMOND -De band Miners of Muzo, voor de helft geworteld in Helmond, staat al veertig jaar garant voor stevige pop en rock. Dit weekend staan ze weer even op de planken, in het Muziekcafé in Helmond en Altstadt in Eindhoven.

30 november