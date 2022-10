Uitslaande woningbrand in Helmond, man in kritieke toestand naar ziekenhuis

Onderne­mers in Mier­lo-Hout en Stiphout zien nóg een supermarkt niet zitten: ‘Zo wordt het echt moeilijker’

HELMOND - In de winkelcentra van Stiphout en Mierlo-Hout leven zorgen over de komst van discounter Nettorama tussen beide wijken in. Veel ondernemers zitten toch al in onzekerheid. ,,We hebben hier al drie supermarkten. Waarom nog eentje?”

17 oktober