Urban Matterz is er niet meer, maar een plek om te kunnen skaten en BMX’en moet er wél komen in Helmond

Stapelbed­den in wiskundelo­kaal: opvang in oude ‘Knip’ is bijna gereed voor eerste Oekraïners

HELMOND - Met vliegende vaart is het oude Dr. Knippenbergcollege in Helmond de afgelopen maand omgeturnd tot opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. In het voormalige wiskundelokaal staan nu stapelbedden. Volgende week worden de eerste vijftig mensen verwacht.

15 april