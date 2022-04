Urban Matterz keert terug met tweedaags festival: ‘Maar dit is mogelijk wel de allerlaatste keer’

Beeldjes in Helmondse binnenstad opnieuw het doelwit van vandalen: ‘Om moedeloos van te worden’

HELMOND - Onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee beeldjes aan de Lambertushof in Helmond van hun sokkel getrokken. De makers zijn woest en pleiten voor het plaatsen van bewakingscamera’s. ,,Zo is het niet te doen.”

10 april