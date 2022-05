Vader en dochter Van den Broek kwamen samen in het transport: ‘Ziek? Als de nondedju niet, dat zou niet hendig zijn’

Urban Matterz is er niet meer, maar een plek om te kunnen skaten en BMX’en moet er wél komen in Helmond

HELMOND - Hans van den Berkmortel, de organisator achter het geannuleerde festival Urban Matterz, blijft zich wel inzetten voor het realiseren van een urban sports-locatie in Helmond. Komende week spreekt hij met de huidige cultuurwethouder Andrew Harijgens over de opties die hij heeft onderzocht in de stad.

29 april