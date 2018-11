Vader van overleden Tommy-Boy bij bijzonder stoplicht: ‘Eén seconde kan veel verdriet geven’

Op de hoek van de Wethouder Ebbenlaan en de Rembrandtlaan staat het verkeerslicht voor fietsers en voetgangers op rood. Uit een speaker klinkt het vrolijk stuiterende liedje Honey, I'm Good van Andy Grammer. „Best bijzonder ja”, zegt een oudere man op een fiets op de vraag wat hij vindt van dit welluidende stoplicht. Het wordt groen, de muziek gaat zachter en meneer rijdt verder.



Wat hij niet heeft opgemerkt, is de tekst op een display. ‘Druk op de knop voor het volgende nummer. Tommy-Boy Kulkens (13) overleed op de fiets. Hij was bezig met muziek op zijn telefoon. Je luistert nu naar zijn playlist.’ Daarmee is direct duidelijk wat de bedoeling is van het verkeerslicht. Het wijst op een speelse manier op de gevaren van het gebruik van de smartphone in het verkeer.