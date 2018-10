Vader verongelukte Levi (14) kapot van verdriet: overvallers stelen telefoon van zoon

Onstuimig nachtje in Helmond: twee branden in één uur, politie onderzoekt verband

20 oktober HELMOND - In Helmond hebben vrijdagnacht kort na elkaar twee branden gewoed. De politie doet onderzoek naar de branden en bekijkt of er eventueel een verband is. ,,Wij komen graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben dat ons kan helpen of mensen die beschikken over beeldmateriaal dat ons kan helpen”, laat een woordvoerder weten.