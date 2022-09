Van Bende Betoetert tot Noottoestand op Helmonds Blaasfestijn

Voor wie als mantelzor­ger extra ondersteu­ning nodig heeft, schiet Mandy Verbakel uit Helmond te hulp

HELMOND - Als mantelzorger met je handen in het haar zitten: voor Mandy Verbakel uit Helmond is dat heel herkenbaar. Ze zorgde jarenlang voor haar ouders. Deze week is ze begonnen met een bemiddelingsbureau voor mantelzorgondersteuning. En er zit nog meer aan te komen.

12 september