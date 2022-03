Van een illegale vreemdeling in de winkel tot rijden met drugs op; tientallen overtredingen bij controles in centrum Helmond

HELMOND - Bij een grote verkeerscontrole en een handhavingsactie in het centrum van Helmond is een reeks overtredingen geconstateerd. Hardrijders en bestuurders zonder rijbewijs gingen op de bon. Er wordt een onderzoek gestart naar illegaal gokken in een horecapand.

Donderdag tussen 15.00 en 21.30 uur werd het verkeer in en om het centrum van Helmond gecontroleerd. Door de politie werden zo’n 70 overtredingen geconstateerd. Het ging om te hard rijden, rijden met een telefoon in de hand en rijden zonder rijbewijs.

Ook werden er voertuigen uitgepikt met technische mankementen zoals het ontbreken spiegels of een kapotte uitlaat. Een bestuurder werd aangehouden omdat hij onder invloed van drugs was, een ander had geen geldig rijbewijs.

Terwijl de verkeerscontrole aan de gang was, controleerde het Peelland Interventie Team (PIT) drie panden in het centrum. In een winkel bleken meerdere zaken niet in orde te zijn. Een aanwezige vreemdeling kreeg een boete en moet vertrekken. Het pand bleek niet te voldoen aan de regels voor brandveiligheid, voedselveiligheid en mileuwetgeving. Daarnaast wordt gekeken of er gefraudeerd is met een uitkering.

Afval en illegaal gokken

Achter een leegstaand pand werd een berg afval gevonden. De eigenaar is gemaand die op te ruimen. In een horecazaak werd gerookt en vermoedelijk ook illegaal gegokt. Er is een waarschuwing gegeven omdat er geen leidinggevende was.

Er zijn regelmatig controles bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Deze acties zijn onderdeel van de aanpak van gemeente, politie, Belastingdienst en het Openbaar Ministerie om de leefbaarheid en veiligheid in Helmond te verbeteren.