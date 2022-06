Van Helmond tot Zuid-Amerika: The Gathering trekt overal fans met rock zonder poespas

The Gathering ontstond in de Osse metalscene van de jaren tachtig. ,,Oss is een industriestad, waar niet veel te doen was voor de jeugd”, zegt Rutten. ,,Er waren twee kroegen voor de metalheads en alto's. Daar dronken we een biertje en praatten over nieuwe platen. Iedereen zat in een band, dus gingen we zelf ook muziek maken.”