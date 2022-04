Van videotheek naar Domino’s: Brouwhorst bestaat 35 jaar

HELMOND - Opa’s en oma’s zwaaien naar hun kinderen als ze voorbij komen op de draaimolen. Een meisje met een haarband begraaft haar gezicht in een veel te grote suikerspin. Er staat een lange rij voor de ballonnenclown. Het winkelcentrum in Brouwhuis bestaat 35 jaar en dat wordt gevierd.

Tijdens het eerste jubileum, toen Brouwhorst vijf jaar bestond, trad Marco Borsato op. Bij het dertigjarig jubileum stond The Voice-winnaar Ben Saunders op het plein. Winkelcentrumvoorzitter Gerrit Bouwmeester weet het allemaal nog. Met zijn winkel maakt hij sinds 1989 deel uit van het winkelcentrum. Door de jaren heen heeft hij veel veranderingen gezien. De lampenwinkel die er zat ging failliet, de damesmodewinkel werd overgenomen en de videotheek verdween. ,,Toen ik hier begon was er voornamelijk zand”, zegt Bouwmeester met een lach. ,,De kinderen van toen komen nu langs met hun eigen kinderen.”

Bloemenwinkel

Op het plein voor de Jumbo zet blaaskapel Navenant een nummer in. Andi van Baren (62) maakt een foto van haar drie kleinzonen op de draaimolen en laat deze aan haar man zien. De drie jongens, tweeling Kris en Lenn van der Heijden (5) en broertje Sem (4), zitten in het brandweerwagentje op de molen. Lenn vertelt enthousiast over het ritje. ,,Ik heb ook op de fiets gezeten!” Grootouders Van Baren wonen sinds de opening van het winkelcentrum in 1987 in Brouwhuis. Er zijn sindsdien veel winkels weggegaan en bijgekomen. ,,Ik vind het goed dat er een Poolse supermarkt is gekomen. Er wonen veel Poolse mensen in de wijk dus het is een toevoeging”, zegt Andi.

Als het aan haar ligt mag er een Hema komen, of een bloemenwinkel. Goed nieuws. In het pand naast de snoep- en tabakwinkel van Bouwmeester komt een bloemenwinkel. In het oude postkantoor naast Aspendos wordt sinds deze maand gewerkt aan de opening van een filiaal van pizzaketen Domino's. De Ako verdwijnt in september. Het bedrijf achter de boek- en kantoorwinkel vernieuwt de huur niet. ,,Misschien komt er een andere boekenwinkel voor terug”, zegt Bouwmeester.

Dino

Sarah Baghat (36) komt al vijftien jaar in het winkelcentrum. ,,Je hebt hier alles”, zegt ze terwijl ze haar dochter Maysa (3) wat popcorn geeft. Haar zoon Ashraf (7) komt aanlopen met een grote suikerspin. Het gezin staat in de rij voor de ballonnenclown. ,,Ik wil een dino”, zegt Aqeel (5) verlegen. Baghat lacht. ,,Als er nog een Blokker of iets dergelijks bij zou komen is het helemaal compleet.” Familie Baghat is bijna aan de beurt bij de balonnenclown. Aqeel kan niet wachten. ,,Ik wil een dino!”

