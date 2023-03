Vanuit Helmond achter de dikke gymmatten en sportspullen aan naar Bosnië om uitleg en les te geven over gymlessen

Eindho­venaar via dna gelinkt aan gevaarlij­ke ‘moordbri­ga­de’: bende verdacht van aanslag in Best en liquidatie­po­ging

EINDHOVEN - Wat heeft de 23-jarige Eindhovenaar Mohamed S. te maken met de gewelddadige bende die mogelijk een link heeft met de moord op Peter R. De Vries? Hij heeft in elk geval wat uit te leggen, want wéér is zijn dna gevonden op een opvallende plek.