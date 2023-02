Veel tuinders zijn tegen, maar Helmond houdt toch vast aan het saneren van vervuilde moestuinen

Efkes Veurpruuve in Asten: de geur van bier en worsten­brood­jes komt van mijlenver op je af

ASTEN - Met nog maar twee weken te gaan begint de carnavalssfeer er zoetjesaan in te kruipen. Zo ook in Asten. Daar vond zondag de elfde editie van Efkes Veurpruuve plaats, een culinaire hap- en stapmiddag die een voorproefje geeft van de carnaval. ,,Vandaag drinken we een wijntje, maar met carnaval natuurlijk bier.‘’

5 februari