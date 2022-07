Verbroedering op jeugdfestival De wereld in Helmond: ‘Het is lastig leeftijdsgenoten te leren kennen’

Helmonders genieten bij ‘Gluren bij de buren’ optimaal van muziek en cabaret in eigen tuin

HELMOND - Met wildvreemden in je eigen tuin genieten van muziek of lachen om wat cabaret, het gebeurde zondag massaal in Helmond tijdens de vierde editie van ‘Gluren bij de buren’. ,,Het is een lokaal cultuurfestival.”

3 juli