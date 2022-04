Verdachte steekpartij (23) aangehouden op station Helmond, onderweg samen met baby

Bij aankomst van de trein uit Eindhoven op het station in Helmond bleven de deuren van de trein dicht, op verzoek van de politie. Agenten zochten in de trein naar de verdachte. Daar werd zij niet gevonden, maar even later troffen agenten haar met een baby aan op het station. De verdachte werd aangehouden en de politie bekommerde zich direct over de baby.