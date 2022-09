Verdachte van brand in ouderlijk huis blijft in cel

Man in scootmo­biel veroor­zaakt lange file op N279: ‘Heel bijzonder tafereel­tje’

‘Wat is daar nou aan de hand?’ Dat vroeg Fred Plateijn zich af toen hij vanochtend in zijn vrachtwagen op de N279 tussen Helmond en Asten reed. Een oudere man op een scootmobiel had achter hem een kilometer lange file veroorzaakt op de andere weghelft. ,,Dit was zo absurd.”

26 augustus