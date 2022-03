‘Vergeet niet te zingen’: samen muziek maken mét en zonder dementie

Voor de concertreeks ‘Vergeet niet te zingen’ worden mensen met en zonder dementie aan elkaar gekoppeld, om samen delen uit de Johannes Passie van Bach te zingen. Muzikale impulsen zijn voor mensen met dementie erg belangrijk, zegt voorzitter René Coolen. ,,Ze leven er helemaal van op. Dat zie je ook tijdens de repetities. De reacties zijn geweldig. In het begin zijn ze wat stiller, maar zodra er muziek opstaat ontspannen ze helemaal. De een valt in slaap, de anderen zingen mee of genieten van de muziek. Het is een hele andere manier van klassieke muziek beleven.’’ Ook voor het brein van de dementerende mensen is muziek belangrijk. ,,Het heeft een positief effect. Je krijgt er dingen uit die normaal niet meer kunnen, ook bij mensen die normaal gesproken niet meer benaderbaar zijn. Dat is mooi om te zien.’’