Verkeershinder door twee weekenden lang werk aan N279 en iets korter op N216 Someren-Helmond

Tweede vestiging van McDonald's in Helmond: straks ook hamburgers en milkshakes aan westkant van de stad

HELMOND - McDonald's wil over ruim een half jaar een tweede vestiging hebben geopend in Helmond. De nieuwe zaak van de fastfoodgigant komt aan de Steenovenweg, op de plek waar voorheen restaurant De Steenoven te vinden was.

17 juni