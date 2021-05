Verkleumde overvallers laten spoor van kledingstukken achter in Helmond

Deze Helmondse jongeren willen de stad mooier maken: ‘We willen niet in de hoek geschoven worden van probleem­jon­ge­ren, maar positieve dingen doen’

26 april Ze weten wel wat veel mensen in Helmond over ze denken. Ze vinden dat jongeren maar weinig doen voor de stad. Dat ze zich niet betrokken voelen bij Helmond. De rellen in de Heistraat hebben het er niet beter op gemaakt. ,,We zijn verkeerd in beeld geweest, tijd om daar iets aan te doen.”