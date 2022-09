Veroordeelde zakenpartner pleit huurder vrij bij wapenvondst Helmond, OM eist toch 3,5 jaar cel

KORT NIEUWS Toch weer ingangscon­tro­les bij fietsen­stal­lin­gen in centrum Helmond

HELMOND - De in- en uitgangscontroles bij de fietsenstallingen in het centrum van Helmond komen toch terug. Eerder nog zei het stadsbestuur niet te willen investeren in een nieuw systeem voor de drie gemeentelijke stallingen.

28 september