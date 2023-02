Verplicht: minstens zes parkeerplaatsen voor fietsen per woning in nieuwe Helmondse wijk

Deze harde keuzes zijn noodzake­lijk als PSV op korte én lange termijn wat wil

In de zoektocht naar stabiliteit leed PSV zondag in Rotterdam opnieuw schipbreuk. Voor de zoveelste keer in dit seizoen leverde de ploeg van Ruud van Nistelrooij totaal onnodig punten in. Toch houdt de coach de moed erin, ook door de impulsen van de nieuwelingen. Maar er is meer nodig.

6 februari