Vluchteling Najid (16) uit Afghanistan woont nu in Helmond: ‘Ik ben zó dankbaar dat ik hier ben’

,,Mijn familie is gevlucht voor de Taliban, omdat we zaken deden met de Amerikanen. Toen de regering viel, móesten we vertrekken. Wij hadden een logistiek bedrijf, we hadden auto's, een mooi huis, het leven was goed. Ik ging naar school en wilde computerdesigner of illustrator worden. Toch bracht mijn vader me al jong bij: elke seconde kan het leven ineens omslaan in Afghanistan. En dat is gebeurd.