Vluchtelingen genieten volop van gratis dagje kermis in Helmond: ‘Voor het eerst in maanden zie ik mijn dochter weer lachen’

Met een grote zak popcorn in de hand en een knuffel onder haar arm staat Mila Grabovska te kijken naar haar dochter in de draaimolen. ,,Deze middag is zo speciaal, we kunnen de mensen niet genoeg bedanken”, zegt ze terwijl ze uitbundig zwaait naar haar trots. De 39-jarige vluchtte één maand geleden uit Oekraïne en na een lange reis zit ze met haar gezin sinds twee weken in het opvangcentrum aan de Torenstraat. Samen met veel andere vluchtelingen genoot ze gisteren van een gratis dagje Helmond kermis.