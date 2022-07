Voetballen en een springkussenfestival: ‘Het belangrijkste is dat we veel lachende gezichtjes zien’

HELMOND - Ise Buijs (10) neemt plaats in het doel. Haar groepsgenootje Hannah gaat achter de bal staan. Met een aanloop schiet ze op goal. Ise steekt haar voet uit en zorgt ervoor dat de bal niet in het net komt. Bang om geraakt te worden is ze niet.

De meiden in het groepje van begeleidster Kim Franssen zijn bijna allemaal hockeysters, maar draaien hun hand niet om voor een potje voetbal. Maandagochtend zijn zij als een van de 120 jonge deelnemers van de partij bij Brouwhuisse voetbalclub VV Bruheze, waar de sportolympiade van Jibb+ van start gaat.

Quote Ik vind het leuk dat ik nu toch kan voetballen, want de trainingen van mijn club zijn voorbij. Lex van Hoek, Deelnemer sportolympiade

,,We willen de kinderen lekker laten bewegen en ze een leuke eerste week van de vakantie bezorgen”, zegt organisator Teun Welten van beweegorganisatie Jibb+. Dinsdag staat in het teken van survivallen en later in de week is er een springkussenfestival waar de basisschoolkinderen hun energie kwijt kunnen. ,,Het belangrijkste is dat we veel lachende gezichtjes zien.” Maandagochtend kunnen kinderen met spellen als ‘kratje van ‘t latje’, jeu de boule met voetballen en natuurlijk een partijtje hun vaardigheden trainen.

Voetje voor voetje

Estelle de Vries (9) zit in een groep met Ise. Ze doet naast hockey ook aan kickboksen. ,,Maar daar wil ik misschien mee stoppen.” Dat ze daar het een en ander geleerd heeft blijkt wel. Met veel kracht ramt ze de ballen richting het doel en schiet ze twee pionnen van de lat. Onder gejuich van haar groepsgenootjes sluit ze weer aan in de rij.

Volledig scherm Tijdens de sportolympiade werd er regelmatig een kleine rustpauze gehouden. © DCI Media

Tijd voor het volgende spel. Begeleidster Kim schiet de bal weg en het is aan de kids om een andere bal zo dicht mogelijk in de buurt te krijgen. Voetje voor voetje wordt daarna gemeten wie de winnaar is. ,,Jongens, ballen halen!”, roept Estelle naar haar groep. Veel meiden in het groepje voetballen niet zo vaak, maar Ises zusje Lieve (9) trapt tijdens de pauze op school wel eens een balletje.

Radslagen en flikflaks

Zoals verwacht in deze warme week, begint de concentratie vlak voor de pauze af te nemen. De groep meiden, die wat turnsters bevat, laat liever hun radslagen en flikflaks zien. Bij het volgende spel proberen een paar jongens lege kratjes Bud en Bavaria van de lat te schieten. Dat het voetballers zijn is niet alleen aan hun outfits te zien. Ook de harde ballen die ruim over het doel vliegen verraden dat deze jongens hun schot vaker geoefend hebben. ,,Ik vind het leuk dat ik nu toch kan voetballen, want de trainingen van mijn club zijn voorbij”, zegt Lex van Hoek (10). Zijn medespeler Ties van den Heuvel (10) neemt een aanloop en schiet het kratje Bud zo van de lat.

Door de speakers klinkt een stem die de pauze aankondigt. ,,Jongens, even goed uitrusten en water drinken”, zegt Welten tegen de kinderen die zich op het grasveld voor de kantine hebben verzameld. ,,Het is warm”, vindt Ise. Voordat ze haar zin af heeft, krijgt ze een plens water van Hannah in haar nek. Met een lach geeft ze haar vriendin een klets water terug. Twintig minuten later is de pauze voorbij en keert de jeugd terug naar het veld om de rest van de spellen te spelen. Voor veel van de jonge deelnemers is daarmee een sportieve week ingeluid.

Volledig scherm Lex van Hoek oefent zijn voetenspel met de ladder. Ties van den Heuvel staat in zijn Manchester City-shirt te wachten op zijn beurt. © DCI Media