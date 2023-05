Voor Jessica was Tina meer dan een zangeres: ‘Ik heb van haar geleerd om van mezelf te houden’

indebuurt.nl Tropisch warm of toch niet? Dit is de weersver­wach­ting voor de Helmondse zomer

De zomer in Helmond staat in het teken van ijsjes, de Kasteeltuinconcerten en terrasjes! En hopelijk ook zon… Of dat het geval is, vertelt Meteoroloog Jaco van Wezel van WeerOnline.