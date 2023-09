Vraag en Aanbod: Bij ’t Nekkermenneke is een trouwring gevonden en bij Ine mogen tegels woren afgehaald

Nieuweling Malik Tillman ziet het wel zitten bij PSV: ‘En er komt nog een speler bij ook’

Sommige spelers komen bij PSV met grote woorden binnen en durven van de daken te schreeuwen dat ze meteen kampioen willen worden. Malik Tillman spreekt liever met zijn voeten, want naast het veld oogt de in Duitsland geboren Amerikaanse middenvelder nog best verlegen. ,,Het is nooit makkelijk om in een nieuw team te komen.”