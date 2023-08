Vraag en Aanbod: Chris heeft een tuintafel die weg mag en kinderen kunnen weer gaan knutselen bij hobbyclub Oude Toren

‘Bouw in de stad óók voor zittende bewoners, niet alleen voor expats’, vindt CDA Eindhoven

EINDHOVEN - Bouwprojecten in Eindhoven moeten beter afgestemd worden op de behoefte aan woningen die in een buurt leeft. Ook zouden buurtbewoners vaker voorrang moeten krijgen bij toewijzing. Zo kan de doorstroming van bijvoorbeeld ouderen bevorderd worden, zegt het CDA in de Eindhovense gemeenteraad.