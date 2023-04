Vraag en aanbod: Harry zoekt een filterdeksel en wie verrast Felix met promoclips?

Mogelijk tijdelijke huurder voor Steentjes­kerk; Sinter­klaas­huis komt in het gedrang

EINDHOVEN – De Steentjeskerk in Eindhoven krijgt mogelijk later dit jaar een tijdelijke invulling. Eigenaar Kolen praat met een geïnteresseerde huurder. Daardoor komt het jaarlijkse Sinterklaashuis in het gedrang. Initiatiefnemer Olof van Gelder zoekt nu een nieuw onderkomen.