Vraag en Aanbod: Luuxx zoekt vrijwilligers en bij Bart mogen een ledikant en een hoogslaper worden afgehaald

derde klasse D Unitas’59 laat kans op lijfsbe­houd glippen, Wilhelmina Boys mag zich opmaken voor toetje

BEST - De resultaten van de concurrentie waren Unitas’59 gunstig gezind. Maar omdat de Eindhovenaren zelf niet van Wilhelmina Boys wisten te winnen, is degradatie naar de vierde klasse een feit. De thuisploeg gaat door de zege de play-offs voor promotie in.